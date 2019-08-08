Чебоксары, 8 августа, 2019, 09:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах на техобслуживание отдадут комплекс беспилотных летательных аппаратов Zala. На это выделяется 1 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

(сс) Allocer БПЛА Zala

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Чебоксары-Телеком», которому потребовались услуги по техническому обслуживанию комплекса беспилотных летательных аппаратов Zala 421−16E. Начальная стоимость контракта составляет 1 млн рублей. Согласно документации, речь идёт о двух беспилотниках.

Аукцион пройдёт в электронной форме. Согласно документации, услуги должны быть оказаны в течение 45 дней, при проведении технического обслуживания «все дефектные, либо не соответствующие нормам эксплуатации детали, механизмы и оборудование» комплекса БПЛА подлежат замене из фондов и за счёт исполнителя. Отмечается также, что все работы по ремонту и техническому обслуживанию комплекса должны выполняться на территории производственной базы исполнителя, которая должна быть оборудована площадкой с необходимой контрольно-проверочной аппаратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году полиция в Чувашии получила беспилотные летательные аппараты. МВД по Чувашии заявляло, что беспилотники также будут использоваться для розыска без вести пропавших граждан, в том числе ночью и в труднодоступной местности, но «основная задача» — поиск преступников. Беспилотники были закуплены за счёт средств бюджета Чебоксар, их стоимость составила 12 млн рублей.

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