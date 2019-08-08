Магадан, 8 августа, 2019, 09:13 — ИА Регнум. В Магадане сотрудники полиции застрелили медведя, который добрался до одной из школ города, сообщает 8 августа пресс-служба областного МВД.

Медведь

По данным ведомства, сообщение о нахождении медведя в черте города поступило в 05:45 по местному времени.

«В соответствии с законом «О полиции» в 07:00 часов утра хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что животное было ликвидировано, поскольку представляло угрозу для жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападению голодного медвежонка подвергся житель Камчатки. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел на обочине дороги двух медвежат, вышел к ним и протянул руки.

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