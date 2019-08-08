Монреаль, Канада, 8 августа, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой во втором круге турнира в Монреале. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов девять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, одна ошибка на подаче и 2 из 3 брейков.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

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