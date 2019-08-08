Новороссийск, Краснодарский край, 8 августа, 2019, 09:06 — ИА Регнум. 13 пострадавших в ДТП с участием автобуса под Новороссийском экстренно прооперированы, всего после аварии в больницу были доставлены 44 человека, сообщила пресс-служба регионального Минздрава 8 августа.

(сс) skeeze Операция

Принято решение о переводе трех пациентов на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края, их доставят в Краснодар на реанимобилях. Ещё одного пациента, ребенка, доставят в Детскую краевую клиническую больницу в течение дня вертолётом санавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 7 августа на трассе Новороссийск — Керченский пролив столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и экскурсионный автобус Hyundai. В результате три человека погибли, более 40 госпитализированы.