Сеул, 8 августа, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, прямая трансляция презентации велась на сайте компании.

(сс) Rodion Kutsaev Samsung

Смартфон Galaxy Note 10+ получил диагональ 6,8 дюймов, камеру с четырьмя модулями (широкоугольными объективами на 12 и 16 мп, телефото объективом 12 мп, 3D камера и фронтальная камера на 10 Мп), оперативную память в 12 гб и 256 гб встроенной памяти, емкость аккумулятора гаджета составляет 4300 мАч.

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Диагональ Galaxy Note 10 составляет 6,3 дюймов, гаджет имеет аналогичные Note 10+ камеры, кроме 3D, оперативная память — 8 Гб и 256 Гб встроенной памяти. Оба новы устройства заряжаются в сверхбыстром режиме.

В России рекомендованная цена на Galaxy Note 10+ 89,99 тыс. рублей, Note 10 — 76,99 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Samsung Electronics представил новинку — умные часы второго поколения Galaxy Watch Active 2. Новое устройство обладает расширенным набором фитнес-функций, а также новым модулем связи, благодаря которому пользователи смогут совершать звонки без использования телефона (речь идёт о модели с сим-картой). Часы представлены в двух размерах — 40 и 44 мм в диаметре, а также в двух стилях — легкие из алюминия с резиновым ремешком и классические из стали с кожаным ремешком

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