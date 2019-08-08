Красноярск, 8 августа, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В Красноярском крае лесопожарная обстановка продолжает оставаться сложной. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 00:00 (мск) 8 августа в регионе зарегистрировано 136 лесных пожаров на общей площади 916 073 тыс. га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

В том числе, как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, работы по активному тушению проводятся по 94 возгораниям на землях лесного фонда на площади 59 355 га. Остальные пожары действуют в так называемой зоне контроля. Власти имеют право их не тушить, так как, согласно решению специальной комиссии, эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинён.

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В Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 7 августа в регионе было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади порядка 859 тыс. га (данные краевого минлесхоза).