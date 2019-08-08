Вашингтон, 8 августа, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Один из шести суперкаров Ferrari Sergio выставит на продажу аукционный дом Gooding & Company на Пеббл-Бич (штат Калифорния). Об этом сообщает портал 32cars.ru.

32cars Ferrari Sergio

Организаторы торгов планируют выручить за автомобиль около 3 млн долларов (195,8 млн рублей).

Ferrari Sergio был выпущен в 2014 году в шести экземплярах. Премьера модели прошла в 2013 году в виде концептуального автомобиля. И только через два года после официальной премьеры была представлена товарная версия машины.

Автомобиль получил мотор от Ferrari 458 Speciale Aperta. Максимальная мощность 4,5-литрового агрегата составляет 605 л. с. Он сочетается с 7-позиционным «роботом». От 0 до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,0 секунды. Максимальная скорость авто составляет 330 км/ч.

Напомним, в американском штате Калифорния будет выставлен на аукцион McLaren F1 Le Man LM с золотым напыление в моторном отсеке. Ориентировочная цена спорткара может составить 23 млн долларов.

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