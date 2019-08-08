Москва, 8 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. 8 августа в российский прокат выходит девятая картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». 7 августа в кинотеатре «Октябрь» культовый режиссер вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом представил искушенной столичной публике свою новую работу. Кветин Тарантино рассказал о том, что последний раз был в Москве на кинофестивале в 2004 году с фильмом «Убить Билла — 2» и его очень тепло принимали. Однако та любовь к его творчеству, что он увидел на этот раз, его чрезвычайно тронула.

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

Напомним, что до этого мастер совершил вместе министром культуры Владимиром Мединским прогулку по музею-заповеднику «Московский Кремль». Глава ведомства, осведомленный, что кинематографист является поклонником творчества Бориса Пастарнака, подарил Тарантино факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

Фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде», в главных ролях в котором снялись звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, уже бьет все рекорды по сборам среди всех фильмов мастера, а на его счету такие мировые хиты, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». Трехчасовая лента повествует о событиях в Лос-Анджелесе в 1969 году. Отношения героев — актера вестернов и его дублера — развиваются на фоне знаменитого убийства бандой Чарльза Мэнсона жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.

Квентин Тарантино накануне заявил, что собирается снять десятый фильм, который может стать итоговым в его кинематографической карьере.