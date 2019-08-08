Москва, 8 августа, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Новый метода в ремонте фасадов домов начали применять в Москве для многоэтажек 1960-х годов постройки, собранных из бетонных панелей, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Обидо Павел Николаевич Реставрация фасада здания

Особенностью их оформления в Москве является облицовка мелкой плиткой, которая с годами отслоилась. Вследствие этого портился не только внешний вид — вода попадала в швы между панелями, и они приходили в негодность.

Для капитального ремонта таких фасадов в 2019 году начали использоваться метод оштукатуривания полимерцементными составами с использованием армирующей сетки и клеевых компонентов с высокой адгезией — способностью к соединению. Перед работами полностью расчищаются швы.

«Все это позволяет восстановить целостное надежное фасадное покрытие, защищающее от влаги и холода, а также продлить срок эксплуатации дома», — заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.