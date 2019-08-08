Оренбург, 8 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов направит письмо прокурору с требованием о роспуске регионального парламента в случае, если до 19 августа депутатский корпус не соберется на заседании, об этом депутат заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 августа.

Kafo056 Зал заседаний Законодательного Собрания Оренбургской области

Владимир Фролов считает, что нововведение о проведении заседаний не реже одного раза в три месяца (сейчас не реже одного раза в два месяца — ИА REGNUM) может нарушить областное законодательство. Тогда губернатор или прокуратура вправе поставить вопрос о роспуске Законодательного собрания.

«Законопроект о периодичности проведения заседаний Законодательного собрания внесен председателем Заксобрания Сергеем Грачевым. Никакой необходимости в изменении регламента, который действует уже 25 лет, нет. Во главе угла стоит политическая тема. Видимо, врио губернатора Денис Паслер не хочет до выборов появляться на заседании Законодательного собрания, и изменение вносится под него. Однако, если до 19 августа депутатский корпус не соберется, то это станет нарушением законодательства и Устава», — сказал Фролов.

Добавим, законопроект о периодичности проведения заседаний Законодательного собрания поступил в парламент 31 июля. Напомним, инициатором стал комитет по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти.

По мнению вице-спикера Законодательного собрания, председателя профильного комитета Александра Куниловского, такие изменения не отразятся на эффективности работы парламента Оренбуржья и позволят формировать более насыщенную повестку заседаний.