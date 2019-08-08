Москва, 8 августа, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Рекомендации по выбору молока — продукта, любимого многими жителями России, — опубликованы 8 августа пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут купить более вкусное и натуральное молоко, пояснили в ведомстве.

Chris Pelliccione Молоко

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Не следует покупать молоко у случайных продавцов или с рук на улице, только в магазинах, оборудованных холодильными витринами.

Нельзя приобретать молоко, если упаковка повреждена, информация размыта, а окончание срока годности наступает на следующий день.

На упаковке должно быть указано: наименование, состав, срок годности, количество продукции, дата изготовления, пищевая ценность, изготовитель.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство магазинов в России не изменили порядок продажи молочных, а также молокосодержащих продуктов. Проверено почти 5 тыс. объектов торговли, выявлено около 8 тыс. нарушений.

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