Киев, 8 августа, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Решение Хозяйственного суда Киева в отношении экстремистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывает обеспокоенность, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщило 7 августа информационное агентство «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские националисты

"Я обеспокоен этим решением суда, поскольку оно создает негативный прецедент и может оказать сдерживающий эффект на журналистскую работу», — рассказал он.

По его словам, журналисты назвали группировку неонацистской, опираясь на серьёзное расследование.

«У СМИ должно быть право добросовестно публиковать свои мысли, опираясь на информацию, которую они собрали об организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её членах, многие из которых заявляли, что они присоединились к группе из-за её неонацистской ориентации», — подчеркнул Дезир.

Напомним, киевский суд постановил, что телеканал «Громадське» навредил репутации экстремистов, назвав С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неонацистской организацией.

Отметим, что консорциум TRAC, занимающийся исследованиями и анализом терроризма, внёс вышеуказанную группировку в список террористических организаций.