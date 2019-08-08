Москва, 8 августа, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Большинство магазинов в России не изменили порядок продажи молочных, а также молокосодержащих продуктов. Проверено почти 5 тыс. объектов торговли, выявлено около 8 тыс. нарушений, сообщили в Роспотребнадзоре.

Uainfo.org Продуктовый прилавок

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Около 2/3 магазинов (63%) не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира» и не отделили такие продукты от продукции с молочным жиром.

Больше всего нарушений, связанных с отсутствием информационной надписи на молочной продукции, выявлено в торговых сетях «Магнит» (72%), «Перекресток (70%), «Ашан» (68,4%) и «Дикси» (66,2%).

По результатам проверок составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года молочных продукты в торговых залах должны быть размещены отдельно и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

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