Москва, 8 августа, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Российская экономика не понесёт заметного ущерба от колебаний цен на нефть, вызванных ужесточением торговых войн между США и Китаем. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По словам главы ведомства, падение нефти ниже 60 долларов — ещё не проблема, напомнив о действующем в России бюджетном правиле, которое призвано нивелировать колебания цен на нефть.

«Этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики», — заявил Орешкин.

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Он напомнил, что ранее, при подобных же нефтяных котировках, в России было разработано бюджетное правило — его задача нивелировать колебания цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с начала января 2019 года опустилась ниже отметки в $57 за баррель. Как отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, нефть марки Brent дешевеет четвёртую неделю подряд, недавно ускорив падение в условиях резкой эскалации китайско-американской торговой войны.

Напомним, с 2018 года в России начало действовать новое бюджетное правило, устанавливающее предельный объём расходов для федерального бюджета. Теперь он не сможет превышать сумму нефтегазовых доходов за очередной финансовый год. Базовая цена барреля нефти при расчёте бюджета должна составлять 40 долларов и ежегодно индексироваться на 2%. При этом дополнительные доходы от более высокой цены на нефть будут перенаправлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).