Москва, 8 августа, 2019, 07:45 — ИА Регнум. По итогам июля 2019 года продажи автомобилей премиум-класса выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль Mercedes-Benz

Всего за второй летний месяц было реализовано 12 667 автомобилей сегмента премиум.

Первое место среди премиальных авто на российском авторынке занимает немецкая марка Mercedes-Benz, чьи продажи в июле составили 3 469 единиц. Этот показатель продаж на 11,5% выше, чем в июле 2018 года.

Второе место занимает также «немец» — BMW. Стоит отметить, что эта марка была лидером в июне этого года. За июль в России было реализовано 3 320 машин этого бренда (+14,2%).

На третьей строчке расположился японский Lexus с результатом 1 905 единиц. Однако здесь наблюдается падение объема продаж на 3,1%.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно премиальные автомобили Audi (1283 ед.) и Land Rover (704 ед.).

Напомним, что в июне 2019 года в России было реализовано 13,5 тыс. новых премиальных машин, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

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