Москва, 8 августа, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что в этот процессинговый центр участники рынка смогут переводить обработку транзакций в экстренных ситуациях, чтобы не допустить остановки платежей в случае, например, если провайдер по каким-либо причинам отключит кредитное учреждение от своих сервисов.

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») отметил, что банковская отрасль действительно нуждается в таком «запасном аэродроме».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Центробанк РФ разослал некрупным российским банкам рекомендации на случай отключения России от международных платежных систем.

В частности, регулятор посоветовал тем игрокам, которые не работают с иностранной платежной системой напрямую, найти себе запасного партнера по обслуживанию банковских карт. Таким образом, они смогут обезопасить себя от перебоев в обслуживании, если кто-то из крупных банков будет отключен от международных платежных систем.

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