Петропавловск-Камчатский, 8 августа, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Более 7 млн рублей за год потратило правительство Камчатки на фуршеты в губернаторской резиденции — санатории «Сыпучка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880

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Всего с июля 2018 года, как следует из данных сайта госзакупок, на услуги кейтеринга (оказание услуг общественного питания в удаленных точках, прим. ИА REGNUM ), закупку деликатесных продуктов и напитков из бюджета региона потрачено 7 103 970 рублей.

В меню «Сыпучки» — обеды, каждый из которых, как следует из условий контракта, должен состоять из не менее шести видов закусок, двух салатов, двух видов супов, двух видов горячих закусок, двух видов горячих блюд с гарниром, двух десертов. Также поставщик услуги обязан обеспечить посуду и текстиль VIP-класса, официантов. По данным сайта госзакупок, на «Сыпучку» поставляются икра, копченый лосось, прочие деликатесы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года количество «плохих» кредитных долгов жителей Камчатки выросло на четверть и достигло 3,6 млрд рублей. Год назад таких долгов было на 1 млрд 750 млн рублей.