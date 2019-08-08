Курган, 8 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. В Курганской области молодые парламентарии предлагают ограничить время продажи алкоголя. С данным предложением они обратились через портал «Инициативы Зауралья» к жителям региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предлагается три варианта ограничения времени продажи алкоголя в магазинах на территории региона: до 20:00, до 21:00 и «оставить без изменений».

На данный момент проголосовали 67 человек. Более 65% зауральцев выступили против ограничения времени продажи спиртного.

Отметим, что сейчас торговля алкоголем в Курганской области запрещена с 23:00 до 8:00.

Курганцы активно комментируют инициативу. Участники дискуссии отмечают, что регион при ограничительных мерах зальют контрафактным алкоголем или нишу займёт контрабандное спиртное из Казахстана, с которым активно борются зауральские правоохранители. Вспоминают и советские часы продажи с 11:00 до 19:00, но алкоголиков было не менее тогда, чем сейчас.

Кроме того, сокращение времени продажи алкоголя, скорее всего, приведёт к тому, что торговые точки будут сокращать рабочие места, сократятся и налоговые поступления, причём значительно, отмечает один из комментаторов.

Тем временем голосование на портале «Инициативы Зауралья» продолжается.