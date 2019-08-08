Курган, 8 августа, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Курганская государственная академия имени Т.С. Мальцева до сих пор не выплатила 8,5 млн рублей стипендий студентам. В ближайшее время вуз получит на эти цели финансы из федерального бюджета, сообщил на брифинге заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Марфицин на брифинге.

В суде

«Конечно, не самый хороший пример, когда студенты подавали иски в суд. По исполнительным листам отдельным учащимся стипендии выплачены», — заявил Владимир Марфицин, отметив, что ранее задолженность перед учащимися вуза составляла 10,5 млн рублей.

Напомним, Курганская сельскохозяйственная академия в июле 2019 года получила финансовую помощь от Минсельхоза России в размере 219 млн рублей. Средства были предназначены для погашения кредиторской задолженности по судебным актам и исполнительным документам. Долги копились вузом с 2009 года. К весне 2019 года сельхозакадемия оказалась в предбанкротном состоянии.