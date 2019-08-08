Тайбэй, 8 августа, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Экспорт Тайваня за июль упал на 0,5% относительно аналогичного месяца 2018 года до $28,2 млрд, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

NASA Тайвань и Китай. Ночной снимок из космоса

Импорт в июле снизился на 5,4% относительно прошлого года до $24,64 млрд, в результате чего положительное торговое сальдо составило 3,56 млрд. За первые семь месяцев экспорт упал на 3% до $186,43 млрд, в то время как импорт остался на уровне $162,92 млрд, в результате чего торговое сальдо за указанный период составило $23,51 млрд.

При этом, КНР по-прежнему оставался крупнейшим торговым партнером Тайваня на протяжение семи месяцев 2019 года. Тайвань экспортировал в КНР товаров на $49,87 или 26,8% от общего объема экспорта.