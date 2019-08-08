Екатеринбург, 8 августа, 2019, 05:50 — ИА Регнум. В Свердловской области определили рабочие группы, берущиеся за проблему нехватки мест в школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Группу, которая будет курировать строительство новых школ, возглавил вице-губернатор Сергей Швиндт. А вторую рабочую группу возглавил другой вице-губернатор Олег Чемезов — ему поручено «решение финансово-экономических вопросов» строительства.

На совещании у губернатора региона Евгения Куйвашева застройщиков призвали изучить активно включиться в строительство школ. При этом «экономика» данного строительства должна быть эффективна, подчеркнул глава области.

Напомним, в Екатеринбурге в скором времени представят тепловую карту для жителей города. Горожане смогут увидеть, когда в том или ином районе будут построены школы, детские сады и иные социальные объекты.