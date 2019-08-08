Посёлок городского типа Берёзово, Югра, 8 августа, 2019, 05:44 — ИА Регнум. В аэропорту Берёзово (ХМАО) металлическая взлётная полоса подлежит замене на железобетонные плиты первой категории. До 1 октября 2019 года будет заменено две тысячи плит. На сегодня уложено 519. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Mil.ru Строительство взлётно-посадочной полосы

В июне 2019 года был заключён контракт на выполнение работ на сумму 21,5 млн рублей. Также подрядчик переберёт и уплотнит грунт под плитами.

«Очень важно, чтобы аэропорт был загружен. В мире нет ни одного региона, который бы имел такое количество аэропортов, как в Югре — восемь, три из которых международные, и еще вертолетные площадки», — сообщила на встрече с сотрудниками аэропорта Берёзово губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отметим, что районный центр Берёзово не имеет круглогодичного транспортного обеспечения. Постоянная связь с Большой землёй — лишь авиационная. С посадочной площадки Березово выполняются рейсы в Ханты-Мансийск, Игрим, Белоярский, Тюмень.