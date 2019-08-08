Петропавловск-Камчатский, 8 августа, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Население Камчатского края накопило 3,6 млрд рублей «плохих» долгов по банковским кредитам. Приставы все чаще описывают имущество должников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Жители полуострова, коих, согласно последним данным Росстата, всего насчитывается немногим более 315 тыс., включая несовершеннолетних детей, все чаще оказываются не в состоянии исполнять всевозможные финансовые обязательства.

С начала 2018 года судебные приставы возбудили 230 тыс. исполнительных производств. Таким образом, каждый 14-й житель региона имеет долги. Особенно тяжелая ситуация по кредитам — количество производств, когда банки через суд взыскивают долги по выданным гражданам займам, с начала 2019 года выросло более, чем на четверть. Сумма долгов камчатцев перед банками, тех, которые они не могут возвращать своевременно, выросла на 260 млн рублей и на сегодняшний день составила 3,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 сентября 2018 года «плохие» долги камчатцев по кредитам составляли 1 млрд 750 млн рублей.