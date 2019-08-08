Эту дрянь могут и дети попробовать: «табачный» скандал в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 8 августа, 2019, 04:01 — ИА Регнум. После установки в общедоступном месте вендингового аппарата, который всем желающим может продать табачную смесь для жевания, в Нижнем Новгороде разразился скандал. Горожане возмущены открытой продажей смеси, содержащей никотин, которую может попробовать ребёнок, ведь аппарат «паспорт не спросит». В соцсетях разразились бурные дебаты, горожан волнует, кто и почему позволил установить автомат. После громкого скандала аппарат демонтировали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
О том, что в одном из магазинов Автозаводского района Нижнего Новгорода установлен автомат с жевательной смесью, схожей с запрещённым в России снюсом, в соцсетях сообщил горожанин.
Жители области поддержали его возмущение:
Позднее депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) на своей странице в соцсетях сообщил, что аппарат демонтировали:
Напомним, в России снюс — вид табачного изделия, в котором при жевании никотин поступает в организм, запрещён на законодательном уровне. Инициатором запрета был Госсовет Татарии. Данное изделие было признано опасным. Продавцы пытаются обойти запрет и создают смеси, которые номинально не подпадают под данное изделие. В августе 2018 года в свете этого ростовские депутаты на федеральном уровне предложили ввести запрет на оптовую и розничную продажу всего нюхательного и жевательного табака.
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