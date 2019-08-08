Якутск, 8 августа, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Из 3040 жилых домов в Якутске к зиме на 1 августа готовы лишь 182, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе расширенного совещания комиссии по городскому хозяйству и экологии и депутатов в горадминистрации выяснилось, что работы по подготовке соцобъектов и жилых домов значительно отстают. Из общего количества жилья — 3040 многоквартирных домов — к зиме готовят 2775, по факту на 1 августа подготовлены 182, или 6,6%.

В планах по капитальному ремонту — 45 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 июля промывку систем отопления провели в 732 домах Якутска.