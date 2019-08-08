Урумчи, Китай, 8 августа, 2019, 03:30 — ИА Регнум. В Китае запущено новое скоростное шоссе, благодаря которому можно напрямую доехать от Пекина до городского уезда Хотан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, которые удалены друг от друга на 4 тыс. км, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

David Stanley Шоссе. Синьцзян

Шоссе соединяет с 31 июля уезды Шулэ и Караках, а также стало первым, соединяющим Хотан с прочими округами региона. Путешественники теперь могут быстро добраться до столицы Синьцзяна города Урумчи, а затем направиться в Пекин благодаря новейшей дороге Пекин — Урумчи.

Новый маршрут от Хотана до Урумчи простирается на 434 км и является секцией национальной скоростной дороги G30, которая соединяет, в свою очередь, города Ляньюньган на востоке Китая с Хоргошем на границе Китая и Казахстана. Таким образом, теперь все округа и города Синьцзяна интегрированы в единую национальную сеть автомобильных шоссе.

Строительство дороги стартовало в июле 2017 года, и, как ожидается, она должна существенно сократить время поездки между Хотаном и прочими округами и городами региона. В частности, время поездки от Хотана до Урумчи должно сократиться минимум на четыре часа. Общая протяженность шоссе в Синьцзяне достигла 5,2 тыс. км.