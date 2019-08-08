Казань, 8 августа, 2019, 03:25 — ИА Регнум. В Татарии после исков прокуроров 147 автомобилистов лишены водительских прав «по здоровью» — все они имели противопоказания для управления транспортными средствами и, по мнению надзорных ведомств, были потенциальной угрозой возникновения ДТП и несли риск для жизни и здоровья граждан. В судах осталось ещё 33 иска со схожими требованиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасный водитель

Все нарушители были выявлены в Казани в ходе проверок соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Диагнозы у всех автомобилистов разные, но все они являются ограничением для управления транспортными средствами. В числе медпоказаний — психические расстройства, расстройство поведения из-за употребления алкоголем или психоактивными веществами.

Всего прокурорами было начато 180 дел в этой сфере, по 33 решения судов ещё впереди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лаишевском районе 77-летний водитель стал виновником ДТП, в котором погибла пассажирка второго автомобиля. Мужчину признали виновным в уголовном преступлении — нарушении правил дорожного движения, что повлекли смерть человека по неосторожности, и на два года лишили права управления автомобилем, хотя и до этого он «не имел водительского удостоверения». Также пенсионер получил три года условно и должен возместить моральный и материальный вред в размере 800 тыс. рублей.