Якутск, 8 августа, 2019, 03:17 — ИА Регнум. В Якутске 7 августа сгорел жилой дом, без крова остался 31 человек, в том числе 15 детей. Руководство города принимает меры по расселению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Пожар

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Сгоревший дом по ул. Кеши Алексеева, 8/1 был признан аварийным в 2018 году и не вошёл в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщили в департаменте жилищных отношений местной администрации, всем жильцам сгоревшего дома предоставят квартиры из маневренного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в селе на Сахалине сгорело сразу шесть домов.