На Приморье обрушился мощный тропический шторм Francisco
По прогнозам синоптиков, тропический тайфун Francisco будет действовать на территории Приморского края 8 и 9 августа. Самый сильный удар стихии ожидается на юге Приморья. Здесь за 12 часов выпадет до 50 мм осадков, скорость ветра достигнет 23 м/с.
Ночью 8 августа на южные районы Приморья обрушился тропический тайфун Francisco, который принёс сильные проливные дожди с грозами. За ночь во Владивостоке выпало 77 мм осадков, наибольший удар стихии пришёлся на город Партизанск, где выпало 91 мм осадков.
Подробности в материале: На Владивосток обрушился тайфун Francisco
В течение дня 8 августа в Приморье будут идти ливневые дожди, которые принесут до 35 мм осадков за 12 часов и менее. К вечеру тайфун Francisco сместится на восток и достигнет побережья Японии.
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Многочисленные отдыхающие, живущие в палатках практически вдоль всего побережья Приморья, игнорировали предупреждение спасателей о приближении мощного тропического тайфуна Francisco. Уверенные в том, что они будут крепче стихии, туристы из различных регионов Дальнего Востока лишь укрепили свои палатки и не подходили к урезу воды во время разыгравшегося шторма. Сообщений о трагических случаях пока не поступало.
Подробности в материале: Несмотря на тайфун Francisco, пляжи Приморья полны отдыхающих
Вопреки ожиданиям, тропический тайфун Francisco не привёл к серьёзным последствиям в Уссурийске. Ливнёвая канализация, как отмечают местные жители, вполне справилась со своей задачей.
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Ливневые дожди, которые принёс в Приморье шторм Francisco, привели к локальному отключению электричества в нескольких районах края. В Шкотовском районе в результате аварии на высоковольтной линии на 40 минут от электричества был отключен город Фокино.
Об этом: Из-за шторма Francisco в Приморье произошли перебои в электроснабжении
По сообщению пресс-службы администрации Приморья, в результате воздействия тропического тайфуна Francisco все объекты жизнеобеспечения прошли без аварий, транспортное сообщение также нигде не нарушено.
Подробности в материале: Тропический шторм Francisco пока не принёс Приморью особого вреда
В Приморье прогнозируют ливневые дожди, грозы и осадки в виде града. В столице Дальнего Востока продолжается дождь, усиливается ветер. Температура воздуха до 23 градусов тепла.
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Последствия шторма Francisco во Владивостоке ограничились обрушением двух лестниц на улицах Спиридонова и Добровольского, а также падением нескольких деревьев на второстепенных улицах города.
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Тайфун Francisco, от которого ожидали серьёзных последствий, не смог «проявить себя» в Приморье, однако, ему на смену пришли затяжные ливневые дожди, которые, как предполагают синоптики, в полной мере смогут «компенсировать» то, чего не дал тропический тайфун.
Подробности в материале: После тайфуна Francisco на Приморье обрушились тропические ливни