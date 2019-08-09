По прогнозам синоптиков, тропический тайфун Francisco будет действовать на территории Приморского края 8 и 9 августа. Самый сильный удар стихии ожидается на юге Приморья. Здесь за 12 часов выпадет до 50 мм осадков, скорость ветра достигнет 23 м/с.

Иван Айвазовский. Шторм. 1861

03:14 08.08.2019 Ночью 8 августа на южные районы Приморья обрушился тропический тайфун Francisco, который принёс сильные проливные дожди с грозами. За ночь во Владивостоке выпало 77 мм осадков, наибольший удар стихии пришёлся на город Партизанск, где выпало 91 мм осадков. Подробности в материале: На Владивосток обрушился тайфун Francisco

03:40 08.08.2019 В течение дня 8 августа в Приморье будут идти ливневые дожди, которые принесут до 35 мм осадков за 12 часов и менее. К вечеру тайфун Francisco сместится на восток и достигнет побережья Японии. Читайте также: Тайфун Francisco смещается от Приморья в сторону Японии

04:42 08.08.2019 Многочисленные отдыхающие, живущие в палатках практически вдоль всего побережья Приморья, игнорировали предупреждение спасателей о приближении мощного тропического тайфуна Francisco. Уверенные в том, что они будут крепче стихии, туристы из различных регионов Дальнего Востока лишь укрепили свои палатки и не подходили к урезу воды во время разыгравшегося шторма. Сообщений о трагических случаях пока не поступало. Подробности в материале: Несмотря на тайфун Francisco, пляжи Приморья полны отдыхающих

05:56 08.08.2019 Вопреки ожиданиям, тропический тайфун Francisco не привёл к серьёзным последствиям в Уссурийске. Ливнёвая канализация, как отмечают местные жители, вполне справилась со своей задачей. Читайте подробнее: Уссурийск прочувствовал на себе влияние тропического тайфуна Francisco

07:11 08.08.2019 Ливневые дожди, которые принёс в Приморье шторм Francisco, привели к локальному отключению электричества в нескольких районах края. В Шкотовском районе в результате аварии на высоковольтной линии на 40 минут от электричества был отключен город Фокино. Об этом: Из-за шторма Francisco в Приморье произошли перебои в электроснабжении

07:32 08.08.2019 По сообщению пресс-службы администрации Приморья, в результате воздействия тропического тайфуна Francisco все объекты жизнеобеспечения прошли без аварий, транспортное сообщение также нигде не нарушено. Подробности в материале: Тропический шторм Francisco пока не принёс Приморью особого вреда

07:37 08.08.2019 Штормовое предупреждение ИА REGNUM

08:47 08.08.2019 В Приморье прогнозируют ливневые дожди, грозы и осадки в виде града. В столице Дальнего Востока продолжается дождь, усиливается ветер. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Читайте также: В Приморье вместе с дождём выпадет град: синоптики

10:20 08.08.2019 Последствия шторма Francisco во Владивостоке ограничились обрушением двух лестниц на улицах Спиридонова и Добровольского, а также падением нескольких деревьев на второстепенных улицах города. Читайте подробнее: Последствия шторма Francisco во Владивостоке оказались минимальны