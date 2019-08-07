Ереван, 8 августа, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Советник премьер-министра Армении по вопросам авиации Акоп Чагарян прокомментировал сообщение о недоливе топлива в самолеты авиакомпании «Победа». Он уверен, что аргумент, что якобы причина в недоливе топлива не обоснован.

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«Российский лоукостер, но на самом деле работающая не совсем как лоукостер авиакомпания «Победа» объявила о приостановлении своих полетов в зимний сезон.

Уверен, что аргумент, что якобы причина в недоливе топлива не обоснован.

Могу предположить минимум три варианта:

1. Секреты на авиационном рынке невозможно долгое время хранить в тайне. И на основании каким-то образом дошедшей до них информации о требовании субсидирования RyanAir они сделали вывод, что тоже могут требовать.

2. Они решили тоже воспользоваться предложениями о совершении рейсов в Ереван.

3. Какой смысл в зимний сезон продавать билеты по низкой цене, когда весной во время сезона отъезда на заработки можно снова открыться… Им кажется, что они не заменимы.

Есть еще много аргументов. Но о них чуть позже. Недолив топлива не может быть причиной. Во-первых, кроме них никто не сообщал о подобном. Потом, в Гюмри они заправили всего около 3 тонны топлива.

Это насколько же они должны были быть обмануты приборами, соответствующими стандартам, чтобы воздействие было бы настолько существенным?

Вот так оно бывает, когда живешь, уповая на иностранные компании. Остальное, уверен, не нужно объяснять», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентство ТАСС, со ссылкой на источник в авиакомпании, сообщило, что российская авиакомпания приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. По словам неназванного источника, «Победа» недовольна тем, что в аэропорту Гюмри систематический недоливают топливо.

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