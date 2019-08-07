Циндао, Китай, 8 августа, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор китайской провинции Цзянсу на востоке Китая предстал 7 июля перед судом за взяточничество, сообщает агентство Синьхуа.

Эмблема Верховного народного суда КНР

В Народной прокуратуре города Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая заявили, что Мяо Жуйлинь, пользуясь занимаемыми им постами в провинции Цзянсу в период с 2005 по 2016 годы, занимался лоббированием интересов третьих лиц с целю материальной наживы.

В итоге, Мяо незаконно получил лично или через близких родственников денег и подарков на общую сумму 7,2 млн юаней (около $1,02 млн), было заявлено в Промежуточном народом суде Циндао во время слушаний. Приговор суда будет озвучен позже.