Пекин, 8 августа, 2019, 00:27 — ИА Регнум. Природные бедствия нанесли огромный ущерб жизни людей и их собственности по всему Китаю за июль текущего года, лишив жизни 154 человека и оставив 31 человека пропавшими без вести, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 7 августа агентство Синьхуа.

坟前的丁香花 После наводнения

В общей сложности 25,02 млн человек пострадали от природных катаклизмов, и еще 1,3 млн вынуждены были покинуть свое жилье по всему Китаю, сообщили в министерстве. В основном Китай пострадал от наводнений, тайфунов и геологических катаклизмов за прошедший месяц, в то время как засуха и землетрясения повлияли на жизнь граждан Поднебесной хоть и в существенной, но в меньшей степени.

Природные бедствия уничтожили 26 тыс. домов и повредили 3,2 млн га зерновых, нанеся прямой экономический ущерб в размере 56,57 млрд юаней ($8 млрд). По данным ведомства, пять волн проливных дождей обрушилось на страну, включая провинции Сычуань, Юньнань, Цзянси и Хунань, которые более всего пострадали от разгула стихии.

Конкретно наводнения и природные бедствия затронули 16,24 млн человек, унеся жизни 132 человек и оставив пропавшими без вести 31 человека. Прямой экономический ущерб составил 46,77 млрд юаней, сообщили в министерстве.

И тем не менее влияние природных катаклизмов в июле текущего года было относительно меньше, нежели в среднем за прошедшие пять лет. Количество смертей и пропавших без вести, разрушенных домов, а также объем прямого экономического ущерба в среднем снизились на 47%, 79% и 53% соответственно.