Ухань, Китай, 8 августа, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Рабочая группа была отправлена в пострадавшие от наводнения районы центральной китайской провинции Хубэй для проведения поисково-спасательных работ, говорится в заявлении Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 7 августа агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Наводнение.

По данным на 4:00 по местному времени 7 августа от наводнений, вызванными мощными ливнями, обрушившимися на гору Цинлун в городе Шиянь провинции Хубэй, пострадало 19 строений. По данным на 11:00 по местному времени, восемь человек погибли, а число пропавших без вести остается неизвестным.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мин потребовал приложить все возможные усилия для спасения пропавших людей. Он также подчеркнул важность недопущения повторных бедствий, обеспечив безопасность в районе, а также улучшив систему предупреждения.

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