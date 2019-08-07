Наньчан, Китай, 8 августа, 2019, 00:19 — ИА Регнум. В провинции Цзянси на востоке Китая 79 человек были госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Пламя

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени 7 августа в компании по производству пищевых продуктов в деревне Цзянбэй близ города Гуйси, сообщили в провинциальном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Компания, где произошло отравление, специализируется на производстве барбекю, и в ней работает более 90 человек. Среди пострадавших у восьми развились симптомы рвоты и головокружения. Остальные по-прежнему находятся под наблюдением врачей. Идет расследование причин произошедшего.