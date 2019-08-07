Москва, 8 августа, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Холодное лето в европейской части России вызвано влиянием Луны, заявил Николай Сидоренко, главный научный сотрудник Росгидромета, в интервью mk.ru.

Учёный напомнил, что на Землю влияет её естественный спутник, в том числе на приливы и отливы — и об этом все знают. Затем он добавил следующее:

«Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на «пятый океан» — на земную атмосферу».

Он пояснил, что обычно режим погоды меняется через пять-девять дней, что связано с лунными фазами. При этом существует и более длительный цикл воздействия Луны на атмосферу Земли, и причиной тому эллиптоидная форма лунной орбиты.

В итоге лунное влияние на земную погоду описывается синусоидой.

«Полный период этого явления — 412 суток. То есть половинка этого периода - 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов», — сказал Сидоренко.

В итоге аномальное потепление повторяется через 206 суток — как и отклоняющееся от нормы похолодание.

«Похолодание было в конце сентября-октябре 2016 года. Потом в мае-июне 2017 года. И зима в 2017 году началась необычно рано, в конце октября выпал снег по колено», — напомнил учёный.