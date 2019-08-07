Астрахань, 8 августа, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Астраханская область получит дополнительное федеральное финансирование для приведения в нормативное состояние не менее 50% дорог в регионе, а также будет включена в пилотный проект по капитальному ремонту по мостов. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих по итогам рабочей поездки 7 августа.

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Сейчас в регионе нормам соответствуют только 36% дорог, и привести приемлемое состояние необходимо не меньше половины трасс. Также в федеральную программу по капитальному ремонту мостов на ближайшие три года планируется включить 19 объектов. Проектную документацию для них врио губернатора пообещал подготовить до конца года.

Также во время переговоров с министром были достигнуты договоренности о передаче на федеральный уровень дорог, которые связывают регион с границей Республики Казахстан, решены вопросы с обустройством Восточного и Северного обходов Астрахани и строительстве автомобильного пункта пропуска на границе с Казахстаном, обозначены конкретные шаги по проекту реконструкции взлетно-посадочной полосы астраханского аэропорта.