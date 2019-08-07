Исламабад, 7 августа, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Пакистан отзывает своего посла из Индии и изгоняет из страны индийского посла из-за обострения в Кашмире, 7 августа передаёт агентство Reuters.

Koshy Koshy На границе Индии и Пакистана

«Совершенно очевидно, что нашего посла не будет в Дели. Также очевидно, что (представитель Индии), находящийся здесь, тоже уедет» , — заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

В ответ на лишение Индией особого статуса индийской части Кашмира Пакистан также приостанавливает двустороннюю торговлю с Индией.

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