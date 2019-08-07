Новороссийск, Краснодарский край, 7 августа, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Недалеко от города Новороссийск в районе поселка Верхнебаканский с горного обрыва сорвался и упал экскурсионный автобус с туристами, сообщает 7 августа Интерфакс.

marsjo Экскурсионный автобус

По предварительным данным, в автобусе было 42 человека. Трагедия произошла на трассе А-146. Сообщается, что авария могла произойти из-за столкновения с автомобилем.

На данный момент известно о троих погибших, среди которых двое детей. О состоянии остальных пока известно мало, так как они зажаты в искорёженном автобусе.

На месте трагедии работают спасатели и бригады скорой помощи.