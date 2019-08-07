Астрахань, 7 августа, 2019, 23:43 — ИА Регнум. В Астраханской области насчитывается 300 мостов, из которых 160 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Об этом заявил врио губернатора Игорь Бабушкин на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом 7 августа.

Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области Астраханская область готова стать пилотным регионом в проекте по ремонту мостов

«Мы принимаем активное участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и готовы стать пилотным регионом по реализации проекта реконструкции мостовых переходов. Вы знаете, что у нас порядка 300 мостов, из них 160 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Ввиду того, что область расположена на реках и каналах, мостовые переходы для нас являются жизненно необходимыми», — сказал Бабушкин.

Министр транспорта отметил, что мероприятия по развитию транспортных коридоров региона должны приносить пользу его экономике. Также Астраханской области предстоит обновить систему городского общественного транспорта и составить новые маршруты для движения автобусов.