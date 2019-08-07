Кишинёв, 7 августа, 2019, 23:36 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии объявили «мошеннической схемой» проект строительства в Кишинёве спортивно-развлекательного комплекса Chisinau Arena, который запустила ранее находившаяся у власти Демпартия. Как заявил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан, по контракту, который заключили прежние власти, Молдавия может лишиться 60 га земли в столице, поскольку не сможет выполнять свои обязательства перед турецкой компанией, которой передана территория под строительство, передаёт ИА REGNUM.

Chisinauarena.md Проект спортивно-развлекательного комплекса Chisinau Arena в Кишинёве

Министр заявил, что лично направит и. о. генпрокурора Дмитрию Робу отчёт, в котором изложена мошенническая схема отъёма земли. По его словам, всё продумано так, что для выполнения обязательств перед турецкой компанией правительство должно платить ей крупные суммы денег, которые комплекс не будет окупать.

«Мы не сможем производить выплаты, поэтому турецкая сторона заберет заложенные 60 га земли», — считает министр.