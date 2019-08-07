Владимир, 7 августа, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Активисты ОНФ будут просить губернатора Владимирской области Владимира Сипягина достроить две спортплощадки стоимостью 6,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения организации.

Первая площадка должна была открыться в 2018 году в поселке Иванищи, однако она до сих пор не готова. Контракт на её строительство составил 5,6 млн рублей. В посёлке Вашутино должны были устроить хоккейный корт, но его территорию только засыпали щебнем. Саму хоккейную коробку купили в 2018 году почти за миллион рублей, но в стоимость контракта не входила его установка.

«В одном поселке оборудование пылится на чьем-то складе, в другом — ржавеет рядом. И вроде бы вот она возможность заниматься спортом рядом с домом, но почему-то деньги потратили, а эффекта все равно нет. Государство выделяет миллионы рублей на то, чтобы жизнь людей по всей стране стала комфортней, а в итоге этот самый комфорт лежит в разобранном состоянии. Мы обратимся к губернатору Владимирской области с просьбой принять меры и обеспечить ввод в эксплуатацию спортивных сооружений», — заявил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.