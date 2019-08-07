В ООН «встревожены» из-за столкновений в йеменском Адене
Нью-Йорк, США, 7 августа, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс«встревожен» из-за столкновений ополченцев и представителей «президентской гвардии» в йеменском Адене, 7 августа передаёт агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война в Йемене
«Я встревожен военной эскалацией в Адене сегодня, в том числе сообщениями о столкновениях в окрестностях Президентского дворца», — сообщил Гриффитс.
Гриффитс также отметил, что «глубоко обеспокоен» призывами ополченцев к насилию в отношению официальных учреждений «правительственной коалиции».
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