Нью-Йорк, США, 7 августа, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс«встревожен» из-за столкновений ополченцев и представителей «президентской гвардии» в йеменском Адене, 7 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

«Я встревожен военной эскалацией в Адене сегодня, в том числе сообщениями о столкновениях в окрестностях Президентского дворца» , — сообщил Гриффитс.

Гриффитс также отметил, что «глубоко обеспокоен» призывами ополченцев к насилию в отношению официальных учреждений «правительственной коалиции».

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