Нью-Йорк, США, 7 августа, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Фондовый рынок США провёл большую часть дня в «красной зоне», однако к концу торгов все основные индексы вышли из минуса, 7 августа передаёт агентство Reuters.

Carlos Delgado Уолл-стрит

Индекс Dow Jones вырос на 12,13 пункта (0,05%), до 26 041,65 пункта, индекс S&P 500 вырос на 6,79 пункта (0,24%), до 2888,56 пункта, индекс Nasdaq вырос на 38,21 пункта (0,49%), до 7871,48 пункта.

Нестабильная ситуация на Уолл-стрит продолжается с конца июля и связана с эскалацией торговой войны между Китаем и США.

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