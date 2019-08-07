Нью-Йорк, США, 7 августа, 2019, 23:14 — ИА Регнум. По мнению аналитиков RJO Futures, цены на нефть продолжат падение, если не изменится ситуация с запасами нефти и фондовым рынком США, 7 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Запасы сырой нефти разочаровывают рынок, а на фондовом рынке царит беспокойство» , — отмечает стратег RJO Futures Джош Грейвс.

По словам аналитика, при сохранении ситуации в ближайшее время нефть марки WTI может упасть до отметки $40 за баррель.

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