Лондон, 7 августа, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть немного восстановились после падения до минимальных значений с начала 2019 года, 7 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент нефть марки Brent находится в минусе на $1,50 (2,54%), на отметке $57,44 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» подешевел на 5% и держался вблизи $56 за баррель.

Нефть марки WTI находится на $52,34 за баррель, падение марки по отношению к закрытию 6 августа составило $1,29 (2,41%). Минимальным значением сессии 7 августа для WTI стало $50,53 за баррель.

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