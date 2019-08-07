Липецк, 7 августа, 2019, 23:01 — ИА Регнум. В Липецке Арбитражный суд начал рассматривать иск фирмы «Строймастер» о защите деловой репутации, который они подали в отношении двух блогеров, сообщил портал Most.tv.

Дарья Антонова ИА REGNUM

С двух человек — липецкого активиста и сотрудницы газовой компании — истец требует взыскать по 100 тысяч рублей за посты в соцсетях о работе «Строймастера».

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительная компания оказалась в центре скандала весной 2019 года, когда липчане начали протестовать против строительства жилого комплекса на проспекте Яблочкина. В конфликт даже вмешался врио губернатора, который инициировал проверки объекта.