Бишкек, 7 августа, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Доходы республиканского бюджета Киргизии в августе 2019 года должны будут составить 11 млрд 938,7 млн сомов (11 млрд 134 млн рублей), а расходы — 9 млрд 277,4 млн сомов (8 млрд 652 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Киргизский сом

Налоговые доходы по итогам текущего месяца запланированы на уровне около 10 млрд 796,9 млн сомов (около 10 млрд 70 млн рублей).

Из них поступления от налоговой службы составят более 5 млрд 998,5 млн сомов (5 млрд 594 млн рублей), от таможенной службы — более 4 млрд 798,4 млн сомов (4 млрд 475 млн рублей) и от золоторудного комбината «Кумтор» — около 679,3 млн сомов (633,5 млн рублей).

Неналоговые доходы в августе текущего года должны будут сложиться на уровне 1 млрд 141,8 млн сомов (1 млрд 65 млн рублей).