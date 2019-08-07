Дублин, 7 августа, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Ryanair осуждает решение британских пилотов авиакомпании о проведении забастовки, 7 августа передает агентство Reuters.

Andrew Thomas Авиакомпания Ryanair

«Эта акция… несвоевременна, она состоится всего за 10 недель до Brexit и приведет к ненужным нарушениям отпусков и планов поездок клиентов» , — сказано в заявлении авиакомпании.

Лоукостер призывает британский профсоюз пилотов «вернуться к переговорам» и приносит «искренние извинения клиентам» за возможные отмены рейсов.

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