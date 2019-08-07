Вашингтон, 7 августа, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Белый дом рассматривает две кандидатуры на смену послу США в России Джону Хантсману. Об этом 7 августа сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

NASA HQ PHOTO Джон Хантсман

По информации издания, одним из претендентов на пост является нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган. Отмечается, что ранее он занимал должность вице-президента Ford Motor Co, которая работала с Россией.

В качестве другого кандидата называется посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл. При этом, как отмечает издание, сам дипломат не заинтересован в работе в Москве.

Президент США Дональд Трамп, как сообщается, пока окончательно не определился с кандидатурой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе стало известно, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост до начала октября 2019 года.