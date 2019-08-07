Чехов, Московская область, 7 августа, 2019, 22:47 — ИА Регнум. В Московской области пять человек, включая двух детей, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Старосимферопольском шоссе. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в 17:00 на 78-м километре Старосимферопольского шоссе на территории городского округа Чехов. Столкнулись два легковых автомобиля, Mitsubishi и Lada, следовавшие в попутном направлении.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.